Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев предложил почти в два раза увеличить число клубов ФНЛ.

«Помимо РПЛ нам нужно реформировать и ФНЛ. Там должно быть не 20 команд, а 36, которые разбиты на географические зоны. Мы должны идти к тому, чтобы 54 команды были сугубо профессиональными, а остальные – любительскими и полупрофессиональными. Проще говоря, мы должны устроить конкуренцию между лигами. Вместе с этим и должно вырасти качество нашего футбола», – цитирует Газзаева «Чемпионат».

На собрании РПЛ 15 из 16 клубов проголосовали за расширение лиги до 18 команд.

Против выступил только московский «Спартак».

Чемпионат России расширят до 18 команд. Но спрашивать должны были не у клубов РПЛ

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