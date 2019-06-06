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Газзаев: «ФНЛ нужно расширить до 36 команд с географическими зонами»
Больше клубов для лучшей лиги мира.
Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев предложил почти в два раза увеличить число клубов ФНЛ.
«Помимо РПЛ нам нужно реформировать и ФНЛ. Там должно быть не 20 команд, а 36, которые разбиты на географические зоны. Мы должны идти к тому, чтобы 54 команды были сугубо профессиональными, а остальные – любительскими и полупрофессиональными. Проще говоря, мы должны устроить конкуренцию между лигами. Вместе с этим и должно вырасти качество нашего футбола», – цитирует Газзаева «Чемпионат».
- На собрании РПЛ 15 из 16 клубов проголосовали за расширение лиги до 18 команд.
- Против выступил только московский «Спартак».
Чемпионат России расширят до 18 команд. Но спрашивать должны были не у клубов РПЛ
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