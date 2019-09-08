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Текстильщик - Балтика

Чемпионат России. ФНЛ - 8 сентября 2019

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Текстильщик – Балтика на Eurosport.ru! 8 сентября 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Denis Boyarinstev или Евгений Калешин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Текстильщик и Балтика и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Текстильщик и Балтика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

