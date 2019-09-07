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Шинник - Томь
Чемпионат России. ФНЛ - 7 сентября 2019
Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Шинник – Томь на Eurosport.ru! 7 сентября 2019 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Александр Побегалов или Василий Баскаков? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шинник и Томь и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Шинник и Томь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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