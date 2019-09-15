Армавир
Завершено
1
1
-
1
0
17:30
15.09.19
Yunost
Чертаново
Чемпионат России. ФНЛ • Тур 13
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Армавир
  • Чертаново
  • Концедалов
    87'
  • Сарвели
    68'
  • 1-ый тайм
  • Армавир
  • Чертаново
  • Калмыков
    33'
Перед матчем

Онлайн
Армавир - Чертаново
Чемпионат России. ФНЛ - 15 сентября 2019

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Армавир – Чертаново на Eurosport.ru! 15 сентября 2019 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Арсен Папикян или Игорь Осинькин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Армавир и Чертаново и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Армавир и Чертаново, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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