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- 2-ой тайм
- Концедалов87'
- Сарвели68'
- 1-ый тайм
- Калмыков33'
Перед матчем
Онлайн
Армавир - Чертаново
Чемпионат России. ФНЛ - 15 сентября 2019
Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Армавир – Чертаново на Eurosport.ru! 15 сентября 2019 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Арсен Папикян или Игорь Осинькин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Армавир и Чертаново и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Армавир и Чертаново, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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