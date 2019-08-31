Луч-Энергия
    -
    10:00
    31.08.19
    Динамо
    СКА-Хабаровск
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 11
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      Онлайн
      Луч-Энергия - СКА-Хабаровск
      Чемпионат России. ФНЛ - 31 августа 2019

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Луч-Энергия – СКА-Хабаровск на Eurosport.ru! 31 августа 2019 года в 10:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Рустем Хузин или Алексей Поддубский? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Луч-Энергия и СКА-Хабаровск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Луч-Энергия и СКА-Хабаровск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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