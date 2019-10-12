Онлайн

Текстильщик - Луч-Энергия

Чемпионат России. ФНЛ - 12 октября 2019

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Текстильщик – Луч-Энергия на Eurosport.ru! 12 октября 2019 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Denis Boyarinstev или Рустем Хузин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Текстильщик и Луч-Энергия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Текстильщик и Луч-Энергия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

