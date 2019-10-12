Ротор
    -
    15:00
    12.10.19
    Волгоград Арена
    Нижний Новгород
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 17
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      Онлайн
      Ротор - Нижний Новгород
      Чемпионат России. ФНЛ - 12 октября 2019

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Ротор – Нижний Новгород на Eurosport.ru! 12 октября 2019 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Игорь Меньщиков или Дмитрий Черышев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ротор и Нижний Новгород и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ротор и Нижний Новгород, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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