Краснодар-2
    -
    16:00
    23.10.19
    FC Krasnodar Academy Stadium
    Нижний Новгород
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 19
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      Онлайн
      Краснодар-2 - Нижний Новгород
      Чемпионат России. ФНЛ - 23 октября 2019

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Краснодар-2 – Нижний Новгород на Eurosport.ru! 23 октября 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Олег Фоменко или Роберт Евдокимов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Краснодар-2 и Нижний Новгород и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Краснодар-2 и Нижний Новгород, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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