Томь
    -
    13:00
    29.09.19
    Труд
    Чайка
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 15
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      Онлайн
      Томь - Чайка
      Чемпионат России. ФНЛ - 29 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Томь – Чайка на Eurosport.ru! 29 сентября 2019 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Василий Баскаков или Дмитрий Воецкий? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Томь и Чайка и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Томь и Чайка, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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