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СКА-Хабаровск - Торпедо

Чемпионат России. ФНЛ - 20 июля 2019

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем СКА-Хабаровск – Торпедо на Eurosport.ru! 20 июля 2019 года в 11:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Алексей Поддубский или Сергей Игнашевич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу СКА-Хабаровск и Торпедо и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются СКА-Хабаровск и Торпедо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

