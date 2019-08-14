Торпедо
    -
    19:30
    14.08.19
    Торпедо (им. Эдуарда Стрельцова)
    Авангард
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 8
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      Торпедо - Авангард Курск
      Чемпионат России. ФНЛ - 14 августа 2019

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Торпедо – Авангард на Eurosport.ru! 14 августа 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Николай Савичев или Мурат Искаков? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Торпедо и Авангард и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Торпедо и Авангард, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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