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Луч-Энергия - Чайка

Чемпионат России. ФНЛ - 14 августа 2019

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Луч-Энергия – Чайка на Eurosport.ru! 14 августа 2019 года в 12:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Рустем Хузин или Дмитрий Воецкий? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Луч-Энергия и Чайка и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Луч-Энергия и Чайка, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

