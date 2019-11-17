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Текстильщик - Нефтехимик

Чемпионат России. ФНЛ - 17 ноября 2019

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Текстильщик – Нефтехимик на Eurosport.ru! 17 ноября 2019 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Denis Boyarinstev или Юрий Уткульбаев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Текстильщик и Нефтехимик и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Текстильщик и Нефтехимик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

