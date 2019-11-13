Спартак-2
    -
    12:30
    13.11.19
    Стадион академии Спартак
    Армавир
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 23
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      Онлайн
      Спартак-2 - Армавир
      Чемпионат России. ФНЛ - 13 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Спартак-2 – Армавир на Eurosport.ru! 13 ноября 2019 года в 12:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Виктор Булатов или Арсен Папикян? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак-2 и Армавир и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Спартак-2 и Армавир, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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