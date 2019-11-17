Химки
    -
    17:00
    17.11.19
    Арена Химки
    Чертаново
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 24
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      Химки - Чертаново
      Чемпионат России. ФНЛ - 17 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Химки – Чертаново на Eurosport.ru! 17 ноября 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Андрей Талалаев или Игорь Осинькин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Химки и Чертаново и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Химки и Чертаново, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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