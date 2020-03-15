СКА-Хабаровск
    -
    8:00
    15.03.20
    Стадион имени Ленина
    Нижний Новгород
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 27
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      СКА-Хабаровск - Нижний Новгород
      Чемпионат России. ФНЛ - 15 марта 2020

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем СКА-Хабаровск – Нижний Новгород на Eurosport.ru! 15 марта 2020 года в 08:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Алексей Поддубский или Роберт Евдокимов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу СКА-Хабаровск и Нижний Новгород и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются СКА-Хабаровск и Нижний Новгород, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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