Чертаново
    -
    14:00
    15.03.20
    Sports town Luzhniki
    Мордовия
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 27
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Чертаново - Мордовия
      Чемпионат России. ФНЛ - 15 марта 2020

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Чертаново – Мордовия на Eurosport.ru! 15 марта 2020 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Игорь Осинькин или Олег Василенко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чертаново и Мордовия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Чертаново и Мордовия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет