Авангард
    -
    15:00
    09.03.20
    Трудовые резервы
    Торпедо
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 26
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      Авангард Курск - Торпедо
      Чемпионат России. ФНЛ - 9 марта 2020

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Авангард – Торпедо на Eurosport.ru! 9 марта 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Авангард и Торпедо и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Авангард и Торпедо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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