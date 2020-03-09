Армавир
    -
    17:00
    09.03.20
    Yunost
    Факел
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 26
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      Онлайн
      Армавир - Факел
      Чемпионат России. ФНЛ - 9 марта 2020

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Армавир – Факел на Eurosport.ru! 9 марта 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Арсен Папикян или Владимир Бесчастных? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Армавир и Факел и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Армавир и Факел, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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