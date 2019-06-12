Фанаты «Торпедо» недовольны возвращением в клуб 36-летнего форварда Игоря Лебеденко.

«2004 год – «Торпедо» борется за чемпионство, а воспитанник клуба Игорь Лебеденко переходит к основному конкуренту и самому принципиальному сопернику из Черкизово, после чего справедливо объявлен ****** [проституткой] и иудой! После этого еще 15 лет проводит на панели, включая искусственную армянскую помойку [«Арарат»]. Он и сейчас цинично кидает очередной клуб.

Мы не принимаем проститутку в клубе и сделаем все возможное, чтобы он покинул команду. Никакие извинения, разговоры о тогдашней молодости, жадности старого руководства клуба и других обстоятельствах нам не интересны. Он сделал выбор – единственное, что мы можем ему сказать: «Здесь тебе не рады!» – говорится в заявлении торпедовских ультрас.

Лебеденко выступал за «Торпедо» с 2000-го по 2004 год. Затем он играл в «Локомотиве», «Сатурне», «Ростове», «Рубине», «Тереке», московском «Арарате» и «Факеле».

Фанаты «Торпедо» также недовольны назначением на пост главного тренера команды Сергея Игнашевича, так как его опыт «ограничивается одним годом работы в качестве помощника главного тренера молодежки коней».

В сезоне-2019/20 «Торпедо» будет выступать в ФНЛ.

В Обнинске подрались фанаты ЦСКА и «Торпедо». Не уцелели даже продавцы фруктов

Качай приложение Eurosport для iOS или Android