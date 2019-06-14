Вершина самоиронии от Рязанцева – он накормил зрителей пирожками в «Торпедо»
Извините.
Бывший футболист «Зенита» и «Рубина» Александр Рязанцев стал игроком московского «Торпедо».
13 июня на столичном стадионе на Восточной улице прошла презентация новичков московского клуба. Внезапно позади зрителей вышел Рязанцев с подносом и предложил всем пирожки.
«Угощаемся, угощаемся», – зазывал футболист. Девушка за кадром отметила, что пирожки с мясом и капустой. «Что, все завтракали?» – удивился Александр.
В 2012 году после матча «Рубина» с «Амкаром» Рязанцев прошел мимо журналистов в микст-зоне и ел выпечку. «Извините, пирожки», – оправдался он перед стоявшими репортерами.
- 32-летний футболист перешел в «Торпедо» из «Химок» и подписал однолетний контракт. Он – воспитанник автозаводцев.
- В сезоне-2018/19 «Торпедо» выиграло зону «Центр», победило в 21 матче подряд и установило рекорд ПФЛ по беспроигрышной серии. В сезоне-2019/20 они выступят в лучшей лиге мира – ФНЛ.
- В составе «Рубина» и «Зенита» Александр стал трехкратным чемпионом России.
Интервью Александра Рязанцев Eurosport.ru, в котором он объясняет, что пирожки важнее журналистов