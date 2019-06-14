Бывший футболист «Зенита» и «Рубина» Александр Рязанцев стал игроком московского «Торпедо».

13 июня на столичном стадионе на Восточной улице прошла презентация новичков московского клуба. Внезапно позади зрителей вышел Рязанцев с подносом и предложил всем пирожки.

«Угощаемся, угощаемся», – зазывал футболист. Девушка за кадром отметила, что пирожки с мясом и капустой. «Что, все завтракали?» – удивился Александр.

В 2012 году после матча «Рубина» с «Амкаром» Рязанцев прошел мимо журналистов в микст-зоне и ел выпечку. «Извините, пирожки», – оправдался он перед стоявшими репортерами.

32-летний футболист перешел в «Торпедо» из «Химок» и подписал однолетний контракт. Он – воспитанник автозаводцев.

В сезоне-2018/19 «Торпедо» выиграло зону «Центр», победило в 21 матче подряд и установило рекорд ПФЛ по беспроигрышной серии. В сезоне-2019/20 они выступят в лучшей лиге мира – ФНЛ.

В составе «Рубина» и «Зенита» Александр стал трехкратным чемпионом России.

Интервью Александра Рязанцев Eurosport.ru, в котором он объясняет, что пирожки важнее журналистов

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