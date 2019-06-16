В Волгограде размыло склон у городской футбольной арены. После сильного ливня грунт съехал на дорогу и вызвал гигантские лужи. В мэрии города уточнили, что причина – возросшая нагрузка на ливневую канализацию из-за дождя.

«За несколько часов выпало порядка 11 миллиметров осадков, что соответствует недельной норме. На месте работают дорожные службы, устранить последствия непогоды специалисты должны к утру понедельника. Угрозы нарушения целостности склона у стадиона нет», – прокомментировал представитель городской мэрии в интервью агентству «РИА Новости».

Подобная проблема была у «Волгоград Арены» в июле 2018 года. Тогда размытие грунта также объяснили несправившимися с дождевой водой ливневками. Но компания-подрядчик «Спорт-Инжиниринг», управляющая стадионом, через два месяца заверила, что проблема с ливневой канализацией решена.

45-тысячная «Волгоград Арена» построена к чемпионату мира-2018. На ней прошли четыре матча группового этапа.

В сезоне-2018/19 на этом стадионе в лучшей лиге мира играл «Ротор». В среднем, на домашние матчи волгоградцев приходили 18 724 зрителей.

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