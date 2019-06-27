Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о презентации новой формы «Енисея». Ролик с презентацией был опубликован в твиттере красноярского клуба.

«Футбольный клуб «Енисей» как будто создан для иллюстрации, что можно вытащить девчонку из деревни, но деревню из девчонки – никак. Похвальное желание представить новую форму (ничего так форма) креативненько, ролик с душой, старательный. Но – и я не боюсь в данном случае выглядеть мизантропом – опять ложка говна на очень видном месте.

Или нет, не ложка. Кто кладет говны ложками? Циничные, грубые люди напоказ. А тут детская такая какашечка лежит, наивная, чистая; писатель Сорокин рассказывал, что однажды такую на вкус попробовал, наверно, от умиления. Лежит такой славный ребенок – а рядом кучка.

Хэй! Деревня! Ну, какие «супергерои СО ВСЕХ МИРОВ»? Ну, реально так на рынке говорит торговец мандаринами или хлопотливая тетенька, а то и мерзкая карлица с соленьями. Из. Или вообще без предлога. Так ведь легко быть грамотным. Так воспитанные люди узнают друг друга, милый Estanislao de Merquis», – написал Уткин у себя в телеграм-канале.

Интервью Eurosport.ru с СММ «Енисея» Станиславом Меркисом можно послушать по этой ссылке.

По итогам сезона-2018/19 «Енисей» занял последнее место в РПЛ и вылетел в ФНЛ.

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