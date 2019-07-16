Other Agency

Полузащитник «Ротора» укрыл девочку от проливного дождя своей футболкой

Полузащитник «Ротора» укрыл девочку от проливного дождя своей футболкой
Eurosport

47 мин. назад

Мухаммад Султонов – герой дня.

Матч второго тура ФНЛ между «Ротором» и «Текстильщиком» начинался под проливным дождем, но даже в таких погодных условиях есть место милым поступкам.

Полузащитник хозяев Мухаммад Султонов накрыл девочку, которая выводила его на поле, своей футболкой. Милота.

  • «Ротор» выиграл со счетом 3:2 благодаря голу за 90-й минуте.
  • В сезоне-2018/19 Султонов забил за волгоградцев четыре мяча в 15 матчах.

У стадиона в Волгограде опять дождем размыло склон – второй раз после ЧМ-2018

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте