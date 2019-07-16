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Полузащитник «Ротора» укрыл девочку от проливного дождя своей футболкой
Мухаммад Султонов – герой дня.
Матч второго тура ФНЛ между «Ротором» и «Текстильщиком» начинался под проливным дождем, но даже в таких погодных условиях есть место милым поступкам.
Полузащитник хозяев Мухаммад Султонов накрыл девочку, которая выводила его на поле, своей футболкой. Милота.
- «Ротор» выиграл со счетом 3:2 благодаря голу за 90-й минуте.
- В сезоне-2018/19 Султонов забил за волгоградцев четыре мяча в 15 матчах.
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