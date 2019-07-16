Матч второго тура ФНЛ между «Ротором» и «Текстильщиком» начинался под проливным дождем, но даже в таких погодных условиях есть место милым поступкам.

Полузащитник хозяев Мухаммад Султонов накрыл девочку, которая выводила его на поле, своей футболкой. Милота.

«Ротор» выиграл со счетом 3:2 благодаря голу за 90-й минуте.

В сезоне-2018/19 Султонов забил за волгоградцев четыре мяча в 15 матчах.

У стадиона в Волгограде опять дождем размыло склон – второй раз после ЧМ-2018

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