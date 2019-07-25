На сайте Олимп-ПФЛ нашли команду «Газмяс». Но из Москвы, а не из Омска

На официальном сайте первенства Олимп-ПФЛ обнаружили профайл клуба «Газмяс» из Москвы.

Согласно источнику, команда заявлена на сезон-2019/20, ее логотип не отображается на странице. Группа, в которой выступает «Газмяс», также неизвестна – при переходе на отсутствующую зону выскакивает ошибка 404.

Судя по URL-адресу команды, она проходит по номеру 9998. Если перейти на страницу, заканчивающуюся на 9997, то можно обнаружить тольяттинский «Акрон», выступающий в зоне «Урал-Поволжье». На сайте с 9999 на конце снова клуб-призрак – смоленский «Смоленск» с теми же признаками, что и у «Газмяса».

Пресс-служба Олимп-ПФЛ позже заявила, что появление столичного клуба – результат хакерской атаки. Профайл «Газмяса» действительно недоступен по прямой ссылке, в отличие от смоленского «Смоленска».

Среди 62 официальных участников сезона-2019/20 первенства Олимп-ПФЛ нет московского «Газмяса».

По сюжету скетчкома «Наша Russia» «Газмяс» представлял не столицу России, а Омск, и выступал в четвертом дивизионе. Олимп-ПФЛ – это второй дивизион русского футбола.

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