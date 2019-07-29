Невероятной красоты мяч забил футболист «Балтики» в матче пятого тура ФНЛ против «Чертаново».

Михаила Маркина вывели один на один, но он не успел обработать мяч и сделал прострел вдоль ворот. Защитник выбил высоко вверх, мяч опустился к вратарю, и тот отбил его кулаками. В штрафной началась неразбериха, и мяч снова отлетел к Маркину. 25-летний футболист быстро оценил ситуацию и ножницами вколотил в сетку.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Чертаново».

«Чертаново» после пяти туров идет на третьем месте ФНЛ, «Балтика» – на 17-м, набрав всего три очка.

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