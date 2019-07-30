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Игрок «Краснодара-2» назвал соперника «чуркой». Ему грозит бан минимум на 5 матчей

Игрок «Краснодара-2» назвал соперника «чуркой». Ему грозит бан минимум на 5 матчей
Eurosport

55 мин. назадОбновлено 54 мин. назад

Скандал в лучшей лиге мира.

В матче ФНЛ между «Енисеем» и «Краснодаром-2» полузащитник краснодарцев Александр Черников получил красную карточку после стычки с защитником хозяев Шамилем Гасановым.

Главный судья матча Игорь Низовцев внес в протокол такое объяснение удаления Черникова: «Оскорбительные и нецензурные выражения в адрес соперника в момент остановки игры». По информации Sportbox, Черников использовал ненормативную лексику и назвал оппонента чуркой.

  • Теперь Черникову грозит дисквалификация минимум на 5 матчей. Руководство «Краснодара» также собирается применить санкции к игроку.
  • Матч закончился минимальной победой второй команды «Краснодара».

Фото: Твиттер Tromsø.

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