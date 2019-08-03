Бразильский защитник «Балтики» Наилсон рассказал о первых впечатлениях от Калининграда и России.

«До приезда думал, что это небольшой город. Для меня стало открытием, что он такой красивый, крупный, много красивых домов и хороших отелей. Мне тут очень нравится. Стадион, места в центре города, остров Канта, и я очень жду снега, чтобы снять это природное явление. Я его еще никогда не видел, думаю, что это будет по-настоящему интересным событием не только для меня лично, но и для подписчиков.

Я буду снимать не только про Калининград, но и про другие интересные места в области и в России. Бразильцы очень мало знают о вашей стране, и есть некоторые заблуждения в отношении тех, кто тут проживает. Бразильцы думают, что здесь везде снег и его очень много. Ну и кроме того, думают, что все русские – солдаты», – цитирует Наилсона «Клопс».

Наилсон – второй в истории «Балтики» бразильский футболист.

Он перешел в клуб ФНЛ из португальской «Лейрии» и заключил контракт на 2 года.

«Велкам, епта». Игроки «Зенита» поприветствовали Малкома

Качай приложение Eurosport для iOS или Android