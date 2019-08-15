Форвард «Торпедо» Иван Сергеев забил потрясающий по красоте гол в матче ФНЛ-2019/20 против курского «Авангарда».

Сергеев принял мяч спиной к воротам и одним движением стопы красиво перебросил вратаря курян.

После матча Сергеев заявил, что этот удар – не случайность. «Не смотрю на кучу голов, а просто работаю. Главное, что побеждает команда, а голы – на втором плане. Чем выше лига – тем тяжелее, в ПФЛ — один уровень, в ФНЛ – выше, в РПЛ вообще другой. Надо стремиться как можно дальше. Пример вчера был – «Краснодар», который «Порту» обыграл. А это топовая команда, которая с 2011 года всегда выходила в плей-офф ЛЧ.

Хотел ли так забить? Ну да. А вообще, просто оказался в нужное время в нужном месте, главное, что победила команда. Про гонку бомбардиров пацаны говорят, подкалывают, работай, говорят», – цитирует Сергеева «Чемпионат».

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу «Торпедо». У Сергеева – дубль.

На счету Ивана 6 мячей в 8 матчах ФНЛ – он лидер бомбардирской гонки.

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