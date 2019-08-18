Владивостокский «Луч-Энергия» в матче девятого тура ФНЛ разгромил воронежский «Факел» – 3:0.

Игра оказалась омрачена серьезной травмой футболиста из Владивостока Дмитрия Калугина. На ситуацию обратил внимание бывший комментатор Василий Уткин. «Какой ад. Это игрок «Луча». Получил удар в стыке с вратарем в самом конце.

Перелом верхней челюсти. Это только то, что уже точно. Вы что вспомнили?! Вот и я тоже. Этому парню точно нужна суперквалифицированная помощь. Срочно. Там ночь!» – написал Уткин у себя в телеграм-канале.

Калугин – воспитанник детско-юношеской футбольной школы «Луч-Энергия».

После девяти матчей на счету «Луча» 12 очков, команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

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