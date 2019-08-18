«Под сомнением карьера игрока и его жизнедеятельность». Врач оценил травму футболиста «Луча»

Футболист «Луч-Энергии» Дмитрий Калугин получил жуткую травму в матче девятого тура ФНЛ. Выложенное после игры фото лучше не смотреть слабонервным: лицо игрока практически изуродовано. На ситуацию обратили внимание журналисты, призвав РФС, РПЛ и ФНЛ не проходить мимо.

Дмитрия повезли в больницу, но затем телеграм-канал журналиста Дмитрия Егорова проинформировал, что во Владивостоке не нашлось мест, где работали бы одновременно и лор, и челюстно-лицевой хирург, и нейрохирург – поэтому футболисту пришлось поездить по нескольким клиникам. Вскоре будет принято решение об операции – уже известно, что нейрохирургических патологий и угрозы жизни нет. РФС следит за ситуацией: в организации связались с «Лучом» и предложили Калугину помощь. При необходимости игрока госпитализируют в Москву.

«Говорят, врачи «Луча» просто по топу работают. Все делают правильно, вовремя предоставляют информацию. За это респект. А вот по Владивостоку – вопросы. Чтобы обследовать парня – приходится его возить туда-сюда. Но это Россия. Чего уж там...» – написал Егоров.

На сайте «Луча» появился официальный релиз по поводу ситуации – клуб поддерживает игрока. «Победа над «Факелом» омрачилась тяжелым повреждением. Уже в добавленное время в жестком столкновении с голкипером воронежцев Данилой Ермаковым челюстно-лицевую травму получил полузащитник нашей команды Дмитрий Калугин.

21-летнему воспитаннику центра подготовки юных футболистов владивостокского клуба потребуется операция. Сроки восстановления пока не известны. Калуга, мы с тобой!» – говорится в заявлении.

«Дмитрий сейчас находится в больнице, я недавно разговаривал с доктором. У него подозрение на перелом верхней челюсти, которую называют лицевой костью. Скорее всего, его будут оперировать либо завтра, либо послезавтра. Будем делать это у нас, во Владивостоке, – хирурги здесь хорошие. Никуда не повезем, потому что это лишний перелет в девять часов, а ему надо лежать. Скорее всего у него и сотрясение сильное.

Он в сознании, голова кружится, тошнит… Столкновение с вратарем было жестким, но что поделаешь – это мужской вид спорта. Надеемся, что Калугин продолжит карьеру», – сказал «Чемпионату» спортивный директор владивостокского «Луча» Андрей Скорочкин

Тем не менее, челюстная травма может поставить крест на карьере футболиста. В комментарии Eurosport.ru об этом заявил врач-стоматолог Владимир Чехов.

«Перелом верхней челюсти – это проблема, которая может поставить под сомнение карьеру игрока. Если с диагнозом не ошиблись, то футболиста Калугина ждет долгое восстановление. Из тренировочного процесса он выпадет от трех месяцев до полугода. Но и важно, какие результаты дадут обследования у хирурга и невропатолога. Потому что перелом верхней челюсти обычно сопровождается черепно-мозговыми травмами и, как следствие, тяжелым восстановлением. Тут под сомнением не только карьера игрока, но и его нормальная жизнедеятельность. Все зависит от лечения в ближайшие несколько часов», – пояснил специалист.

После девяти матчей на счету «Луча» 12 очков, команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

(Фото: официальный сайт «Луча»)

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