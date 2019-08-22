В офисе «Чайки» прошли обыски. Клуб обвиняют в обмане букмекеров
В ФНЛ у «Чайки» тоже проблемы.
В офисе компании «Чайка», которая владеет одноименным футбольным клубом, прошли обыски, связанные с обманом букмекеров. Обыском руководило главное управление экономической безопасности МВД из Москвы.
«В разных регионах страны на один из матчей с участием ФК «Чайка» были сделаны ставки на общую сумму в 60 млн рублей. Все они сыграли. Выплаты составили более 350 млн рублей. Это и вызвало подозрения у правоохранительных органов, – отметил источник издания «Блокнот Ростов».
- Ранее клуб уже подозревали в организации договорных матчей ПФЛ с «Урожаем» и «Черноморцем».
- По итогам сезона-2018/19 «Чайка» вышла в ФНЛ и после девяти туров занимает 16-е место из 20.
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