В офисе компании «Чайка», которая владеет одноименным футбольным клубом, прошли обыски, связанные с обманом букмекеров. Обыском руководило главное управление экономической безопасности МВД из Москвы.

«В разных регионах страны на один из матчей с участием ФК «Чайка» были сделаны ставки на общую сумму в 60 млн рублей. Все они сыграли. Выплаты составили более 350 млн рублей. Это и вызвало подозрения у правоохранительных органов, – отметил источник издания «Блокнот Ростов».

Ранее клуб уже подозревали в организации договорных матчей ПФЛ с «Урожаем» и «Черноморцем».

По итогам сезона-2018/19 «Чайка» вышла в ФНЛ и после девяти туров занимает 16-е место из 20.

«Гости неожиданно разучились обороняться». Гендир «Урожая» обвинил конкурента в покупке матча

Качай приложение Eurosport для iOS или Android