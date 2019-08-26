Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич вступился за нападающего Игоря Лебеденко – его возвращение в клуб разозлило болельщиков, которые пообещали сделать все, чтобы Игорь ушел из команды.

«Знал ли я о том, что после решения приобрести Лебеденко куча говна полетит со стороны болельщиков? Знал, конечно. Но я также знал, что он, во-первых, хороший человек, а, во-вторых, отличный футболист. Болельщики все это увидят, оценят и, конечно, по-другому будут смотреть на вещи.

Это жизнь футболиста. Это даже ошибкой тяжело назвать, так жизнь устроена. Он стремился сначала в «Локомотив», потом он из «Локомотива» стремился в «Реал» попасть. Это нормально, если есть такая возможность. Мог бы я перейти в команду принципиального соперника? Я перешел в свое время в ЦСКА из «Локомотива», – сказал Игнашевич в интервью Евгению Савину.

Летом 2004 года, когда «Торпедо» боролось за чемпионский титул, Лебеденко перешел в московский «Локомотив».

Сейчас «Торпедо» выступает в ФНЛ и занимает первую строчку в турнирной таблице.

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