Болельщик «Енисея» Константин Литвинов объявил голодовку из-за неудачного выступления любимой команды в ФНЛ.

После 11 сыгранных туров красноярская команда занимает последнюю строчку в турнирной таблице: единственная победа «Енисея» пришлась на матч первого тура против «Текстильщика». Ужасные результаты красноярцев побудили Литвинова, который болеет за «Енисей» с 1988 года, пойти на крайние меры – фанат объявил, что будет продолжать голодовку, пока его клуб не возьмет себя в руки и не одержит победу.

«Если «Енисей» не выиграет, я продолжу голодовку. Я хочу чем-то помочь команде. Может быть, меня увидят футболисты. Я столько переживаю, ночами не сплю. Футболисты, помните, что из-за вас кто-то сейчас голодает. Если вы не будете побеждать, то я умру. Я жду вашей победы. Мое здоровье тоже ждет вашей победы. Помните об этом, пожалуйста», – заявил болельщик.

В прошлом сезоне «Енисей» выступал в РПЛ, где занял последнее место и вылетел в ФНЛ.

В турнирной таблице нынешнего сезона ФНЛ лидирует московское «Торпедо».

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