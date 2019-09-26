Вы точно слышали про Анну Калинскую. На US Open русская теннисистка разобралась с 10-й ракеткой мира Слоан Стивенс и подарила одну из главных сенсаций первого круга.

Калинская разнесла Стивенс и сотворила главную сенсацию первого круга. Пора разобрать ее инстаграм

Семья Калинских очень спортивная: папа и мама профессионально занимались бадминтоном, а брат устроился в футболе. Сейчас Николай играет за «Томь» и тащит команду в РПЛ. В этом сезоне 26-летний полузащитник забил один мяч, но его главная победа в другом. Вот его возлюбленная Валерия.

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