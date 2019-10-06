Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев получил оригинальный подарок от «СКА-Хабаровска» после выездного матча 16-го тура ФНЛ.

47-летнему коучу вручили щетку, мочалку и полотенце – из-за его традиции приходить на пост-игровую пресс-конференцию только после принятия душа.

«В недавнем интервью вы говорили, что на любую пресс-конференцию приходите только после того, как примете душ. Судя по всему, сегодня было так же, поэтому мы дарим вам такой набор, чтобы любой выезд был для вас более удобным и комфортным», – сказал представитель СКА, вручавший презент.

5 октября Талалаеву исполнилось 47 лет.

Команды сыграли со счетом 1:1.

«Химки» идут на втором месте ФНЛ, уступая шесть очков «Торпедо», СКА занимает восьмую строчку.

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