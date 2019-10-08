Воспитаннику «Зенита» предлагали сдать матч ФНЛ за полмиллиона рублей

Воспитанник «Зенита» Басель Абдулфаттах рассказал, как во время выступления за петербургское «Динамо» в ФНЛ ему предложили денег за сдачу матча.

«Когда был в «Динамо», предлагали сдать игру. Обзванивали футболистов, есть подозрение, что кто-то согласился, хотя все говорят, что не согласились. Позвонил околофутбольный человек, которого я знал. Сказал: «Есть вариант, есть возможность». Такой разговор – «около». Надо было, что ли, сгореть первый тайм в один гол. Я отказался, потому что уважаю свою репутацию. Сколько денег даже не спрашивал. Но слышал, что вроде нормальная сумма – 500 тысяч рублей. В ФНЛ это было, где зарплату 50 тысяч платили. И премиальные – 50 тысяч», – рассказал Абдулфаттах в интервью Рашен Football.

Басель выступал за клуб с 2014 по 2015 годы.

Он сыграл за команду 20 матчей.

В 2016-м году Басель завершил карьеру.

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