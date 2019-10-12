Болельщики волгоградского «Ротора» спели оскорбительную кричалку, адресованную известному журналисту и блогеру Василию Уткину.

Ранее Уткин в своем телеграм-канале назвал фанатов «Ротора» «гопниками»: «Во избежание кривотолков я и хочу повторить письменно и однозначно: мне плевать на «Ротор», безразлична его судьба, сколько на него ходит народу, как они попадают на стадион и на кой их туда тянет, я не желаю «Ротору» ни зла, ни добра.

Я просто не хочу о нем говорить вообще, поскольку за эту команду болеют гопники. Они достаточно активные и многочисленные, чтобы я отождествлял их со всей публикой «Ротора» и мысленно называл Волгоград городом гопников, просто чтобы не перепутать с другими».

Кричалку, которую фанаты «Ротора» посвятили Уткину, можно послушать тут.

«Ротор» занимает третью строчку в турнирной таблице ФНЛ, у команды 34 очка.

Лидирует московское «Торпедо», на счету команды Сергея Игнашевича 43 балла.

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