«Спартак» назначил главным тренером Доменико Тедеско – 34-летнего немецкого гика, который тренировал на взрослом уровне одну команду («Шальке»), ничего не добился и уже на второй сезон с треском вылетел из Гельзенкирхена. Не исключено, что Доменико станет для «Спартака» новым Каррерой, но жизнь подсказывает, что есть более вероятный сценарий: успешный старт, огромные надежды, чудовищный кризис, болезненное изгнание. Типичный алгоритм для всех коучей красно-белых, кроме раннего Массимо.

Проблема «Спартака» заключается в непонимании, каких тренеров нужно хантить. В этом плане москвичам стоит поучиться у «Зенита» – за последние 17 лет в Петербурге промахнулись всего пару раз. Сине-бело-голубые меняли спортдиров, гендиров и президентов, но почти всегда проводили эффективный брейншторм прежде чем предлагать кому-то контракт.

Доменико ТедескоGetty Images

Отследить принципы «Зенита» крайне просто: нужно пройтись по всем коучам, начиная с 2002 года. Именно тогда в клубе поняли, что рандомайзер не работает – необходим глубокий ресерч. Виталию Мутко выписали две кандидатуры – Александра Старкова и Властимила Петржелу. Первый был ближе к России по менталитету и гарантированно умел делать крепкие команды, зато второй роскошно раскрывал молодежь, пропагандировал атакующий футбол и зажигал в чешском чемпионате с бедными клубами. Власту выбрали неслучайно – тогда «Зенит» значительно уступал московским грандам в плане бюджета. Требовался человек, который нарушит гегемонию богачей, несмотря на мизерные инвестиции.

Так и получилось: Петржела вышвырнул ветеранов (они устраивали дедовщину), внедрил молодежь (Быстров, Денисов, Власов), поставил 4-4-2 и взял первое серебро в истории «Зенита». У Властимила не было солидного бэкграунда, но именно он вывел тренировочный процесс на новый уровень (аэробика, лыжи, пауэрлифтинг) и научил игроков уважать себя. Например, однажды в аэропорту «Зенит» пересекся с «Реалом». Все парни из России были одеты кое-как. «В «Мадриде» даже не поняли, что мы футбольная команда», – сокрушался Власта. После этого у клуба появился фирменный стиль – чех заставил игроков носить одинаковые вещи, которые смотрелись в разы цивильнее спортивок и кроссовок.

Итак, попадание с Петржелой – 10 из 10. Дальше был Адвокат. Его вели несколько месяцев, изучая привычки и требования. Новые боссы «Зенита» (Фурсенко и «Газпром») заметили, что звезды вроде Аршавина и Кержакова улетели в небеса, поэтому искали сурового, но статусного специалиста с четкой методикой и респектабельным портфолио.

Виталий Мутко и Дик АдвокатGetty Images

Уже на первой тренировке Адвокат устроил жуткий скандал, как только заметил, что лидеры не выкладываются. Кроме того, Дик был трудоголиком (жил в отеле, чтобы не отвлекаться от работы на быт), отличным психологом (собрал совет авторитетных игроков) и мощным тактиком. Снова 10 из 10: период 2007-2008 годов стал самым успешным для петербуржцев. Если раньше «Зенит» встречался с «Реалом» только возле терминала, то в 2008-м играл против «бланкос» на «Бернабеу» – серьезный прогресс.

С Лучано Спаллетти провернули ту же схему, что и с Адвокатом. Сначала тщательно следили за философией итальянца в «Роме», а потом пригласили конкретно под ЛЧ. Алленаторе обожал этот турнир и знал, как выдать там максимальный результат. В итоге Лучано до сих пор остается единственным тренером «Зенита», который выиграл два золота чемпионата России и дважды квалифицировался в лигочемпионскую весну.

Виллаш-Боаша призывали в Петербург экстренно – времени на тщательное изучение не было, потому что Спал на четвертый год тотально поплыл. Но и в условиях цейтнота питерские боссы справились шикарно: взяли ершистого, молодого и упрямого коуча, который учился победному менталитету у Жозе Моуринью и знал, как полностью раскрыть потенциал Халка. Сухой результат: взяты все российские трофеи плюс установлен рекорд в ЛЧ (5 из 6).

Луческу и Манчини – ошибки руководства «Зенита», но и эти промахи очень показательны. Мирча очаровал лично Алексея Миллера, а Роберто много лет общался с Фурсенко. Когда решения принимаются одним человеком под влиянием тренерского обаяния, ничего хорошего ждать не стоит – профессиональные качества отодвигаются на второй план.

Роберто МанчиниGetty Images

Наконец, Сергей Семак: набрался опыта у итальянцев (Капелло и Спала), получил мощное тренерское образование, вывел «Уфу» в еврокубки, заслужил оффер от «Зенита» и выиграл чемпионат – вопросов нет.

Выходит, из семи последних коучей четверо брали золотые медали, двое уезжали с трофеями (Власта – Кубок РФПЛ, Мирча – Суперкубок) и лишь один тотально облажался (1/8 ЛЕ от Манчини – так себе ачивка). Вывод ясен: в Петербурге понимают, что нельзя экономить как на тренере, так и на хэдхантерах – то есть тех, кто составляет шорт-листы.

В «Спартаке» все иначе. На протяжении того же периода подбор специалистов в этом клубе напоминает знаменитую сцену из «Идиократии».

Невио Скала – серьезный дед, почему бы не выдать ему колхозный состав, вдруг случится чудо? Чудес не бывает, зато итальянец срубил кэша перед пенсией – спасибо Федуну за быструю отставку. Александр Старков симпатично пооборонялся с латышами на Евро-2004 – может, его поставим? Ой, а он, оказывается, боится играть в атаку – вот это новости. Тогда пошел вон! Федотов – хм, вроде неплохо играют, но тут вот Черчесов просится спортдиром. Стасу не терпится поработать самостоятельно – увольняем Григорьича, плевать на него.

Так «Спартак» функционировал в нулевые, так он живет и сейчас. Трижды (Черчесов, Карпин, затем снова Карпин) менеджеры клуба элементарно подсиживали тренеров и занимали их места. Дважды (Лаудруп, Якин) коучи назначались абсолютно бездумно. Точечные попадания тоже не сработали. Например, вокруг Олега Кононова еще в Краснодаре сложился стереотип о красивом футболе (единственная причина для назначения), а Дмитрия Аленичева поставили только потому, что об этом просили фанаты.

В «Зените» такого, как с Аленичевым, не произошло бы никогда – это подтверждает кейс Семака, ведь от Сергея сначала потребовали результата в клубе поменьше. Кроме того, питерцы не такие импульсивные: например, был соблазн оставить Давыдова после бронзы-2009, но боссы не отказались от изначальной стратегии. Разумеется, в «Спартаке» Анатолию тут же предложили бы полноценный контракт – примерно как Каррере в 2016-м. Кстати, история с триумфом Массимо тоже доказывает, насколько по-лотерейному трудятся топ-менеджеры «Спартака». Там все зависит от «пойдет или не пойдет» – никаких долгосрочных планов просто не существует. У Карреры пошло, потому он и продержался в должности больше двух лет (чудо). У Рианчо не задалось – ну и к черту его.

Дмитрий АленичевGetty Images

Сейчас над «Спартаком» хохочет вся Россия, и это справедливо, хоть и немного грустно. Федуна шатает из стороны в сторону, словно миллиардер каждый день выдувает банку глушаковского самогона. Леонид слушает то ветеранов, то агентов, советуется с авторитетами типа Моуринью (Жозе порекомендовал Якина), чрезмерно доверяет журналистам и болезненно воспринимает мнение болельщиков – все это затуманивает сознание владельца.

Кажется, радикальные фаны правы: с этим человеком «Спартаку» не светит стать стабильно успешным клубом – москвичам нужен новый босс. Желательно, профессионала из Петербурга – там знают, как подбирать элитных специалистов.

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