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Рейнгольд – о назначении Тедеско: «Людям, которые работают в «Спартаке» у Федуна, просто пофигу»

Рейнгольд – о назначении Тедеско: «Людям, которые работают в «Спартаке» у Федуна, просто пофигу»
Eurosport

59 мин. назад

Жесткое мнение спартаковского ветерана.

Мастер спорта СССР Валерий Рейнгольд прокомментировал назначение Доменико Тедеско главным тренером «Спартака».

«Не знаю, как его охарактеризовать. Смотрю на его футбольную биографию – ну да, работал в «Шальке», слонялся по Бундеслиге. Кстати, почему он не востребован там, в Германии? Тоже загадка. Получается, «Спартак» подбирает все, что плохо лежит, что ли?

Я против этой кандидатуры. Мы с ветеранами команды поговорили и пришли к выводу: люди, которые работают в «Спартаке» у господина Федуна – им просто пофигу. Обычно человека приглашают за какие-то заслуги. Тедеско – абсолютно непонятная фигура.

Когда человек приходит в нынешний «Спартак», иностранец или отечественный тренер, прежде чем принять команду, он смотрит на состав. Ведь Кононов – хороший мужик, хороший тренер, интеллигентный – погорел именно на этом. Вот сейчас приходит немец. Что ему надо делать? Конечно же менять половину состава, даже больше. Те игроки, которые сейчас находятся на контрактах в «Спартаке» – их нужно гнать в шею оттуда. Они просто неконкурентоспособны. Если Федун дает ему карт-бланш – деньги, 2-3 года на строительство команды – то это одно. Если в случае ошибки ему дадут пинка, как давали многим до этого, даже Каррере, то это другой разговор», – заявил Рейнгольд в разговоре с Eurosport.ru.

  • Ранее «Спартак» уволил Олега Кононова, под руководством которого команда потерпела четыре поражения в РПЛ подряд.
  • Тедеско подпишет с красно-белыми контракт на 2 года и 9 месяцев. Зарплата составит 2 миллиона евро в год.
  • Рейнгольд выступал за «Спартак» в 1960-67 годах, выиграл чемпионат СССР-1962 и два Кубка страны (1963, 1965).

«Шальке» закалил его. Это очень сложная среда». Немецкий журналист, Кирьяков и Рейнгольд – о Тедеско

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