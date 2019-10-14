Мастер спорта СССР Валерий Рейнгольд прокомментировал назначение Доменико Тедеско главным тренером «Спартака».

«Не знаю, как его охарактеризовать. Смотрю на его футбольную биографию – ну да, работал в «Шальке», слонялся по Бундеслиге. Кстати, почему он не востребован там, в Германии? Тоже загадка. Получается, «Спартак» подбирает все, что плохо лежит, что ли?

Я против этой кандидатуры. Мы с ветеранами команды поговорили и пришли к выводу: люди, которые работают в «Спартаке» у господина Федуна – им просто пофигу. Обычно человека приглашают за какие-то заслуги. Тедеско – абсолютно непонятная фигура.

Когда человек приходит в нынешний «Спартак», иностранец или отечественный тренер, прежде чем принять команду, он смотрит на состав. Ведь Кононов – хороший мужик, хороший тренер, интеллигентный – погорел именно на этом. Вот сейчас приходит немец. Что ему надо делать? Конечно же менять половину состава, даже больше. Те игроки, которые сейчас находятся на контрактах в «Спартаке» – их нужно гнать в шею оттуда. Они просто неконкурентоспособны. Если Федун дает ему карт-бланш – деньги, 2-3 года на строительство команды – то это одно. Если в случае ошибки ему дадут пинка, как давали многим до этого, даже Каррере, то это другой разговор», – заявил Рейнгольд в разговоре с Eurosport.ru.

Ранее «Спартак» уволил Олега Кононова, под руководством которого команда потерпела четыре поражения в РПЛ подряд.

Тедеско подпишет с красно-белыми контракт на 2 года и 9 месяцев. Зарплата составит 2 миллиона евро в год.

Рейнгольд выступал за «Спартак» в 1960-67 годах, выиграл чемпионат СССР-1962 и два Кубка страны (1963, 1965).

«Шальке» закалил его. Это очень сложная среда». Немецкий журналист, Кирьяков и Рейнгольд – о Тедеско

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