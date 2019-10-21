«Ротор» – первый клуб Савина, именно в интернате волгоградского клуба он начинал карьеру. Там же Евгений нашел себя на доске почета.

У Савина в интернате нашли 10 бутылок пива в комнате

«Эту историю не знают даже мои родители, был выпускной год. Мы собрались в моей комнате всей командой – человек 10 иногородних. У нас был напротив шедевральный магазин – мы там каждому взяли по бутылке пива «Волжанин». Я спрятал бутылки под кровать, чтобы потом выбросить, но на утро их нашла уборщица. Директор позвонил родителям и сказал, что я спиваюсь. Мама была в шоке. Меня спасло только то, что я тренировался с дублем, был типа перспективный».

КрасаваEurosport

Новая жизнь «Ротора», Горюнов

История возрожденной волгоградской команды насчитывать чуть более трех лет. Гендиректор клуба Андрей Рекечинский рассказал Савину, как живет «Ротор» сейчас.

«У «Ротора» две команды – в ФНЛ и ПФЛ. Есть детская школа и регбийная команда. Бюджет – чуть больше 300 млн рублей. Стадион в конце года передадут администрации Волгоградской области. Пока за аренду стадиона на один матч мы платим 2 млн 360 тысяч рублей. Если мы собираем меньше 15 тысяч зрителей на матч, то мы просто не открываем верхний ярус – это резко сокращает наши расходы».

У бывшего президента клуба Владимира Горюнова в собственности остался стадион, база и даже права на герб. Новому руководству пришлось начинать с нуля.

«Красава»Eurosport

«Нам ничего не досталось от старого «Ротора». Стадион «Трактор», автобус, техника, пара машин... В том клубе изначально было много государственных денег, но потом его приватизировали вместе со стадионом «Центральный». Горюнов создал и убил клуб не в одиночку? Наверное, нет. Время просто другое пришло – люди не перестроились.

Знаю, что он говорил, что его база для детей – приходите, занимайтесь. Но факты есть факты. Можно арендовать у него поля. Летом мы иногда так делаем. На этом все заканчивается», – добавил Рекечинский.

Горюнов отвечает на все претензии

Бывший босс клуба Владимир Горюнов до сих пор живет в здании старой базы клуба. Там он и дал интервью Савину.

«Откуда были деньги на «Ротор»? Нефтью торговали, металлом и лес пилили. Акцизами занимались. Мы всегда платили налоги – к нам никогда не было вопросов. Почему все принадлежит мне? Клуб создавал я, герб тоже создавал я, а база... как я строил, так и сейчас ее строю. Мне говорят, там отдай, это отдай. Пора бы этим господам за все это время что-то и создать. А то присосались.

Веретенникова звал «Вердер», но я не отпустил? Это такая ложь. Если б его позвали – я бы сам его туда отвез. Где этот парень заиграл, кроме «Ротора»? Нигде. Вот и все.

Валерий ЕсиповGetty Images

Его слова опроверг легенда «Ротора» Валерий Есипов: «Куда звали тройку Есипов-Веретенников-Нидергаус? В 94-м «Спартак Левски» хотел нас троих в Болгарию на конец чемпионата. Знаю, что на Нидергауса был спрос в Германии. На Олега – в Испании, Франции («ПСЖ»). Что касается меня – уже была договоренность с «Аталантой», но Горюнов меня не отпустил. Сначала запросил миллион долларов, на встрече уже было – 2, а в итоге – 3. «Аталанта» согласилась, но Владимир Дмитриевич сказал уникальную фразу: «Он не продается».

Есипов – о матче с «МЮ» и проигрыше чемпионства

Есипов также рассказал неизвестные подробности, пожалуй, самого важного матча в истории клуба – против «МЮ» в Англии в 1/32 финала Кубка УЕФА-1995/96. Первая игра в Волгограде закончилась нулевой ничьей. В Манчестере сыграли – 2:2.

«В день игры мы пришли на завтрак, аппетит был не очень хороший: понимали, с кем играем. Виктор Прокопенко подошел и сказал: возьмите деньги, и чтобы я вас тут не видел. Все ломанулись в Манчестер за покупками. До теории оставалось 15 минут, все прибегали с пакетами из магазинов.

Эта была самая короткая установка в моей жизни. Прокопенко сказал: вы играете против миллионеров, поэтому если проиграете, вам слова никто не скажет, а выиграете – заработаете себе имя.

Премиальные? Это уникальная история. Александр Беркетов выбил мяч из пустых ворот и немного травмировался. Попросил у врача обезболивающее, а тот ему только водички дал попить. После матча Горюнов заходит в раздевалку, а доктор сидит с нами, и говорит: дай всем по 10 тысяч долларов. Думаю, как он раздаст? А он весь матч ходил с чемоданом долларов, поэтому там не было медикаментов, в том числе для Беркетова».

«Ротор» в Манчестере, 1995 годEurosport

В 1996-м и 1997 году «Ротор» был крайне близок к чемпионству – но оба раза на финише волгоградцев обходил «Спартак».

«Чемпионства-1997 и не должно было быть. А вот на год раньше мы заслужили. В тот сезон команда была уникальная. Оставалось три матча – с «Локомотивом», «Черноморцем», «Уралом». Надо было выиграть два матча, и нас бы никто не догнал. Но мы умудрились проиграть «Локомотиву» и сыграть вничью с «Черноморцем». Но в Новороссийске был беспредел, и нетрезвые люди нас судили. Когда боковой гол не засчитал, мы к нему подошли и видим, что он «упакован». После окончания матча должно было состояться медицинское освидетельствование, но оно не состоялось».

Слуцкий – о сложностях с новым «Ротором»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о проблемах в сотрудничестве своей академии с «Ротором». Волгоградскому клубу нужна была академия, чтобы заявиться в ФНЛ. Коуч согласился на совместный проект, но сотрудничество продуктивным не вышло.

«Губернатор был не в курсе, что там нужно для заявок в ФНЛ, поэтому 9 мая на финале Кубка России мы с ним встретились, и он предложил объединить проекты. Дальше переговоры ушли уже в кабинет министра спорта. Тренерам нужны были лицензии, я за них заплатил. В итоге три тренера оказались «Ротору» не нужны.

Договаривались изначально, что заходят все тренеры, и «Ротор» платит всю заработную плату, они берут на себя официальные соревнования. Я сказал: с меня методика, вы не трогаете тренировочные процессы, и организовывал дополнительные турниры, плюс сделал экипировку, тем более у меня есть контракт с Nike. Выяснилось, что клубу не нужны четыре возраста и три тренера – они остаются за пределами «Ротора» – значит, я должен платить зарплаты и аренду поля.

Леонид СлуцкийGetty Images

Апофеоз, когда мы должны были ехать в Голландию – за мои деньги, это даже не обсуждалось. «Ротор» забрал на себя название, все команды. Но за лицензии платил я, 50% зарплаты платил я, турниры платил я. Но я не имел вообще никаких полномочий! В Голландию, видите ли, они отпустить не могут, потому что это не по федеральным стандартам [тренерам пришлось брать отпуск за свой счет на время турнира – прим].

Они стали требовать: на турнир ребята едут только под названием «Ротор». Я говорю: «С хрена ли?» Если мы изначально сделали совместный проект? и я не фигурировал в названии, то окей. Но турнир за мой счет, они должны ехать как школа Слуцкого. С хрена ли тут «Ротор» вообще? Бог с ним, ладно. Потом говорят: я должен оплатить поездку тренеров, переслав деньги на счет «Ротора». Хрен с ним. Но когда они сказали, что я должен перечислись вообще все деньги за поездку «Ротору»? и они сами будут оплачивать или не оплачивать поездку... Они мне великодушно позволили мои деньги занести им на счет и ими пользоваться. Тут я сказал: «Баста, карапузики, идите вы все в пень вместе с господином Рекечинским и этой гребчихой!» И, естественно, вывел проект.

Спасибо губернатору предоставил поле на стадионе «Городище» на год бесплатно.

Почему у нас всегда такое происходит? Потому что дебилы руководят, к сожалению. И я сейчас говорю про «Ротор». Слишком много эго, слишком много власти. Я уже не говорю, что тренировались моими мячами, моим инвентарем, формой. У них форма своя появилась только в марте, а школа открылась в сентябре. Даже спасибо никто ни разу не сказал».

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