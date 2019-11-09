Волгоградский «Ротор» поздравил с 90-летним юбилеем известного композитора и народную артистку СССР Александру Пахмутову.

Футболисты и тренеры исполнили песню «Надежда», музыку к которой написала Пахмутова. Автор слов – ее муж Николай Добронравов.

«Сегодня свой 90-й день рождения празднует наша прославленная землячка – композитор, пианистка и автор всеми любимых песен Александра Пахмутова! Обладательница звания народной артистки СССР является давней болельщицей «Ротора». Мы хотим поздравить с юбилеем Александру Николаевну, пожелать ей жизненного и творческого долголетия!

В честь знаменательной даты футболисты СК «Ротор» постарались исполнить отрывок одной из знаменитых композиций авторства Александры Пахмутовой», – говорится в заявлении клуба.

«Ротор» также отмечает в 2019 году 90-летний юбилей.

Волгоградцы выступают в ФНЛ и идут в тройке после 22 туров.

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