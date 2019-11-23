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Фанаты «Факела» выскочили на поле после очередного поражения и подрались с футболистами
В подвале ФНЛ весело.
Фанаты воронежского «Факела» не вынесли очередного поражения в ФНЛ и подрались с футболистами.
В 25-м туре «Факел» проиграл «Нижнему Новгороду» (0:2), и несколько болельщиков выбежали с трибун на поле. Они прорвались к футболистам и устроили с ними драку. Диктор кричал: «Прекратите безобразие на поле!»
В видео присутствует ненормативная лексика, поэтому посмотреть его можно тут
- Воронежский клуб идет на последнем месте, набрав 16 очков.
- «Факел» тренирует четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Владимир Бесчастных.
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