Фанаты воронежского «Факела» не вынесли очередного поражения в ФНЛ и подрались с футболистами.

В 25-м туре «Факел» проиграл «Нижнему Новгороду» (0:2), и несколько болельщиков выбежали с трибун на поле. Они прорвались к футболистам и устроили с ними драку. Диктор кричал: «Прекратите безобразие на поле!»

В видео присутствует ненормативная лексика, поэтому посмотреть его можно тут

Воронежский клуб идет на последнем месте, набрав 16 очков.

«Факел» тренирует четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Владимир Бесчастных.

«Волгарь» и «Динамо» из Махачкалы устроили массовую драку с участием запасных и болельщиков

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