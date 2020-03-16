Фанаты «Торпедо» на матче 27-го тура ФНЛ против «Текстильщика» вывесили несколько баннеров с критикой старшего тренера команды Сергея Игнашевича.

Баннеры намекают на клубную принадлежность 40-летнего Игнашевича к ЦСКА, в котором он провел большую часть карьеры. Тексты на растяжках гласят: «От работы кони дохнут», «Игнашевич – троянский конь» и «Бойтесь армейцев, дары приносящих».

Игра против «Текстильщика» завершилась со счетом 0:0.

«Торпедо» не побеждал в официальном матче с ноября 2019 года.

Команда Игнашевича идет четвертой в турнирной таблице ФНЛ, уступая три очка лидирующему «Ротору».

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