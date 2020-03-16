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«Бойтесь армейцев, дары приносящих». Фанаты «Торпедо» вывесили баннеры против Игнашевича
В лучшей лиге мира и не думают скучать.
Фанаты «Торпедо» на матче 27-го тура ФНЛ против «Текстильщика» вывесили несколько баннеров с критикой старшего тренера команды Сергея Игнашевича.
Баннеры намекают на клубную принадлежность 40-летнего Игнашевича к ЦСКА, в котором он провел большую часть карьеры. Тексты на растяжках гласят: «От работы кони дохнут», «Игнашевич – троянский конь» и «Бойтесь армейцев, дары приносящих».
- Игра против «Текстильщика» завершилась со счетом 0:0.
- «Торпедо» не побеждал в официальном матче с ноября 2019 года.
- Команда Игнашевича идет четвертой в турнирной таблице ФНЛ, уступая три очка лидирующему «Ротору».
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