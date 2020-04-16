Клуб ФНЛ «Чертаново» присоединился к флешмобу «Изоизоляция», в котором пользователи соцсетей в домашних условиях повторяют известные картины.

«Советовать сериалы или чеканить туалетной бумагой – это интересно. Но мы предпочитаем чуть более интеллектуальные и познавательные способы проявить себя. Наши футболисты искренне неравнодушны к живописи», – заявили в пресс-службе клуба.

Посмотрите все 10 работ, которые повторили футболисты.

Директор «Чертаново» Николай Ларин – сын известного художника Юрия Ларина, работы которого выставлены в Третьяковской галерее и Русском музее Санкт-Петербурга.

До приостановки сезона подмосковный клуб шел на третьем месте в Футбольной национальной лиге.

Дружил с Черномырдиным и заказал убийство. Герой 90-х играл до 58 и создал клуб на газовые деньги

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