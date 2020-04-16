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Игроки «Чертаново» закосплеили дома «Богатырей» Васнецова, Пикассо и другие картины. Вышло круто!
ФНЛ – образовательная.
Клуб ФНЛ «Чертаново» присоединился к флешмобу «Изоизоляция», в котором пользователи соцсетей в домашних условиях повторяют известные картины.
«Советовать сериалы или чеканить туалетной бумагой – это интересно. Но мы предпочитаем чуть более интеллектуальные и познавательные способы проявить себя. Наши футболисты искренне неравнодушны к живописи», – заявили в пресс-службе клуба.
Посмотрите все 10 работ, которые повторили футболисты.
- Директор «Чертаново» Николай Ларин – сын известного художника Юрия Ларина, работы которого выставлены в Третьяковской галерее и Русском музее Санкт-Петербурга.
- До приостановки сезона подмосковный клуб шел на третьем месте в Футбольной национальной лиге.
Дружил с Черномырдиным и заказал убийство. Герой 90-х играл до 58 и создал клуб на газовые деньги