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«Матч ТВ»: ФНЛ завершат досрочно, «Химки» и «Ротор» выйдут в Премьер-лигу

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Фанаты «Ротора»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
5 минут назад

Против проголосовали лишь три клуба.

ФНЛ, второй дивизион российского футбола, будет завершен досрочно.

Большинство клубов проголосовали за это решение, против выступили только «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик» – все трое сохраняли шансы на прямую путевку в Тинькофф РПЛ и на стыковые матчи. По информации «Матч ТВ», итоги лиги будут определены по текущему положению команд в таблице – «Ротор» и «Химки» при таком раскладе перейдут в высший дивизион.

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  • Решение должен утвердить исполком РФС, собрание представителей организации состоится в середине мая.
  • Если сезон Тинькофф РПЛ не будет доигран, чемпионат может быть расширен до 18 команд.

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