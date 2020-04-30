Фанаты «Ротора»
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Против проголосовали лишь три клуба.
ФНЛ, второй дивизион российского футбола, будет завершен досрочно.
Большинство клубов проголосовали за это решение, против выступили только «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик» – все трое сохраняли шансы на прямую путевку в Тинькофф РПЛ и на стыковые матчи. По информации «Матч ТВ», итоги лиги будут определены по текущему положению команд в таблице – «Ротор» и «Химки» при таком раскладе перейдут в высший дивизион.
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- Решение должен утвердить исполком РФС, собрание представителей организации состоится в середине мая.
- Если сезон Тинькофф РПЛ не будет доигран, чемпионат может быть расширен до 18 команд.
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