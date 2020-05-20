Еще один сигнал для сторонников расширения Тинькофф РПЛ.

Подмосковные «Химки», которые вышли в Тинькофф РПЛ после досрочного завершения ФНЛ из-за пандемии коронавируса, вряд ли сыграют в высшем дивизионе вследствие нехватки финансирования.

Первым о сложной ситуации сообщил журналист Василий Конов. «Пообщался с теми, кто в «Химках», прошли первые консультации по бюджету на ближайший сезон с руководством области, и... Денег нет, и давать их никто не собирается. Причем не только на РПЛ. С учетом резкого и болезненного сокращения бюджета в конце этого сезона стоит вопрос о том, найдут ли средства на ФНЛ.

Чемпионат России. ФНЛ Игроки «Чертаново» закосплеили дома «Богатырей» Васнецова, Пикассо и другие картины. Вышло круто! 16/04/2020 В 15:02

Пока самый реальный сценарий – это ПФЛ. Время на поиск инвестора есть, до дедлайна по лицензированию времени вагон. Если ситуация не изменится, то место в РПЛ сохранит 15-я команда чемпионата (при условии прохождения лицензирования)», – написал Конов в телеграм-канале.

Информацию о сложной ситуации с финансами подтвердил источник «Матч ТВ», по данным которого «Химки» объединятся с выступающим в ПФЛ клубом «Родина». При таких раскладах «Химки», скорее всего, останутся в ФНЛ. Вероятность того, что клуб сыграет в Тинькофф РПЛ, оценивается в 10 процентов.

ФНЛ-2019/20 была приостановлена после 27 туров и не возобновится.

Помимо «Химок», в Тинькофф РПЛ прошел волгоградский «Ротор».

(Фото: официальный сайт «Химок»)

«Ротор» и «Химки» вышли в Тинькофф РПЛ, стыковых матчей не будет

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Чемпионат России. ФНЛ «Клубом руководят дебилы». Скандал со Слуцким и чемодан денег на матче с «МЮ» – «Красава» о «Роторе» 21/10/2019 В 14:04