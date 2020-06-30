Игнашевич готов отпускать игроков «Торпедо» пить пиво с болельщиками на стадионе после матчей

Сергей Игнашевич
Фото: Getty Images
В таком случае футболисты бы пили пиво после матчей вместе с болельщиками.
«Торпедо» задумывалось о возможности открыть пивоварню на стадионе – об этом рассказал президент клуба Денис Маслов.
«Была такая интересная идея: во влоге «Красавы» показывали, как в одной из низших лиг Англии футболисты после матча пили пиво с болельщиками и обсуждали игру прямо на стадионе в одном из подтрибунных помещений.
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Мы обсуждали с Сергеем Игнашевичем этот момент – отпустит ли он команду, он эту мысль поддержал. Возможно, мы ее сделаем. На данный момент, в проекте стадиона пивоварня не заложена. Если такое предложение поступит и появится партнер, который захочет это сделать, почему нет? Это, опять же, дополнительные деньги в казну клуба и радость болельщикам», – приводит слова Маслова официальный сайт клуба.
- Игнашевич возглавил «Торпедо» в июне 2019 года.
- Розыгрыш ФНЛ был прерван досрочно из-за пандемии коронавируса, после 27 туров «Торпедо» остановилось на четвертом месте.
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