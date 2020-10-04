Текстильщик
    -
    15:00
    04.10.20
    Стадион Спартак
    Спартак-2
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 13
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Текстильщик - Спартак-2
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ - 4 октября 2020

      Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Текстильщик – Спартак-2 на Eurosport.ru! 4 октября 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Павлов или Роман Пилипчук? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Текстильщик и Спартак-2 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Текстильщик и Спартак-2, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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