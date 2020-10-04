Краснодар-2
    -
    17:00
    04.10.20
    FC Krasnodar Academy Stadium
    Нижний Новгород
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 13
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Краснодар-2 - Нижний Новгород
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ - 4 октября 2020

      Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Краснодар-2 – Нижний Новгород на Eurosport.ru! 4 октября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Артем Куликов или Роберт Евдокимов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Краснодар-2 и Нижний Новгород и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Краснодар-2 и Нижний Новгород, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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